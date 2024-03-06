Важное 06 марта 2024, 14:02 Взрыв прогремел возле нефтехранилища в Воронежской области Mk.ru: у нефтехранилища под Воронежем произошел взрыв

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Взрыв прозвучал возле нефтехранилища в Воронежской области. Об этом сообщил сайт mk.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Хлопок услышали в поселке городского типа Анна. Повреждений гражданских объектов не выявили. Сейчас продолжается подомовой обход.

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В среду Вооруженные силы Украины атаковали Воронежскую область с помощью беспилотников. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили вражеские дроны.

Губернатор региона Александр Гусев напомнил жителям, что опасность атаки БПЛА сохраняется. Он призвал людей следить за оповещениями от правительства, и в случае угрозы быть готовыми спрятаться в укрытии или в помещении без окон.