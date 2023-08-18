18 августа 2023, 04:18
Взрыв прогремел возле Москва-Сити — СМИ
Baza: взрыв произошел возле башен Москва-Сити
Взрыв прозвучал недалеко от башен Москва-Сити. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По его информации, за несколько секунд до взрыва очевидцы видели пролетающий беспилотник. Ранее жители Москвы и Подмосковья стали сообщали о похожих на взрывы звуках. Их слышали в Красногорске, Одинцове и в районе Москва-Сити.
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Согласно предварительным данным, в регионе работает система противовоздушной обороны. Официальной информации о случившемся пока нет.
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