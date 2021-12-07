Взрыв прогремел в жилом доме Нижнего Новгорода

Один человек пострадал при взрыве в многоквартирном доме Нижнего Новгорода. Об этом сообщила прокуратура Нижегородской области.

ЧП произошло 7 декабря в доме № 15 на проспекте Ленина.

«По предварительным данным, в результате происшествия получил травмы один человек», — сказано в сообщении ведомства.

На место направился исполняющий обязанности прокурора Ленинского Алексей Одинцов.

Прокуратура в рамках проверки даст оценку соблюдению законодательства домоуправляющей компанией и людьми, обслуживающими газовое оборудование. После будет рассматриваться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Представители регионального управления МЧС заявили, что не получали информации о взрыве. Об этом написало РИА «Новости».

«Прибывшие пожарно-спасательные подразделения обнаружили повреждение оконных конструкций в квартире. Пожара и задымления не обнаружено», — отметили там.

В МЧС добавили, что никто не погиб, эвакуация людей не проводилась. Подробности случившегося уточняются.