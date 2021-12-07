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    07 декабря 2021, 11:28

    Взрыв прогремел в жилом доме Нижнего Новгорода

    Наза Салех Захи

    Один человек пострадал при взрыве в многоквартирном доме Нижнего Новгорода. Об этом сообщила прокуратура Нижегородской области.

    ЧП произошло 7 декабря в доме № 15 на проспекте Ленина.

    «По предварительным данным, в результате происшествия получил травмы один человек», — сказано в сообщении ведомства.

    На место направился исполняющий обязанности прокурора Ленинского Алексей Одинцов.

    Прокуратура в рамках проверки даст оценку соблюдению законодательства домоуправляющей компанией и людьми, обслуживающими газовое оборудование. После будет рассматриваться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

    Представители регионального управления МЧС заявили, что не получали информации о взрыве. Об этом написало РИА «Новости».

    «Прибывшие пожарно-спасательные подразделения обнаружили повреждение оконных конструкций в квартире. Пожара и задымления не обнаружено», — отметили там.

    В МЧС добавили, что никто не погиб, эвакуация людей не проводилась. Подробности случившегося уточняются.