Взрыв прогремел в жилом доме Нижнего Новгорода
Один человек пострадал при взрыве в многоквартирном доме Нижнего Новгорода. Об этом сообщила прокуратура Нижегородской области.
ЧП произошло 7 декабря в доме № 15 на проспекте Ленина.
«По предварительным данным, в результате происшествия получил травмы один человек», — сказано в сообщении ведомства.
На место направился исполняющий обязанности прокурора Ленинского Алексей Одинцов.
Прокуратура в рамках проверки даст оценку соблюдению законодательства домоуправляющей компанией и людьми, обслуживающими газовое оборудование. После будет рассматриваться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Представители регионального управления МЧС заявили, что не получали информации о взрыве. Об этом написало РИА «Новости».
«Прибывшие пожарно-спасательные подразделения обнаружили повреждение оконных конструкций в квартире. Пожара и задымления не обнаружено», — отметили там.
В МЧС добавили, что никто не погиб, эвакуация людей не проводилась. Подробности случившегося уточняются.