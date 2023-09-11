Эксклюзив 11 сентября 2023, 17:18 Взрыв прогремел в жилом доме на востоке Москвы Взрыв прогремел в многоквартирном доме на Байкальской улице на востоке Москвы РИА «Новости»

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Взрыв прогремел в доме на Байкальской улице в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По его данным, сообщение о происшествии поступило примерно в пять часов вечера. В руке у человека взорвалась, предположительно, граната. Существует угроза жизни и здоровью для жильцов дома.

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UPD: источник уточнил, что в руках у 36-летнего мужчины взорвалась страйкбольная граната. Сейчас пострадавшего осматривают сотрудники скорой помощи. Задымления или возгорания прибывшие на место службы не зафиксировали, угрозы обрушения нет.

В начале месяца в квартире дома в районе Покровское-Стрешнево боевая граната сдетонировала прямо в руках у 20-летнего местного жителя. Позже он умер от полученных ранений в больнице.