Происшествия 14 сентября 2023, 22:26 Взрыв газа прогремел в жилой многоэтажке в Дагестане

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Взрыв прозвучал в пятиэтажном доме в поселке Семндер. После этого в квартире начался пожар, сообщило ГУ МЧС России по Дагестану в Telegram-канале.

После прибытия пожарных расчетов выяснилось, что взрыв произошел в квартире на четвертом этаже. Огонь стремительно распространился в соседние помещения.

Согласно данным ЕДДС города Махачкалы, для тушения пожара и спасения жильцов дома задействовали все силы и средства. Городские службы обеспечили для пожарных расчетов подвоз воды. Информации о пострадавших не поступало.

Очевидцы поделились кадрами с места ЧП с «360». Судя по ним, огонь охватил несколько этажей. Также из окон валят серые клубы дыма.

Прокуратура Дагестана организовала проверку в связи с хлопком газа в многоквартирном доме. Правоохранители дадут оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования.