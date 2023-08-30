Происшествия 30 августа 2023, 08:17 Взрыв прогремел в здании Следственного комитета в Брянске Взрыв произошел в здании Следственного комитета в Брянске, пострадавших нет РИА «Новости»

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Утром в среду в здании Следственного комитета в Брянске прозвучал хлопок. Об этом в Telegram-канале сообщила городская администрация.

ЧП произошло в районе шести утра в здании по улице Красноармейской, дом 158, где расположено Следственное управление Следственного комитета по Брянской области.

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«Согласно полученной из радиообмена информации, выбиты стекла, открытого горения нет. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

О причинах взрыва не сообщается, на место выехали экстренные службы.

Утром в среду силы противовоздушной обороны в Брянской области сбили украинский беспилотник над Советским районом.

Глава региона Александр Богомаз сообщал, что обломки БПЛА рухнули на одно из административных зданий, повреждения получили остекление и крыша, началось частичное возгорание. Никто из местных жителей не пострадал.