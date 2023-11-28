28 ноября 2023, 11:52
Взрыв прогремел в Запорожье
«Укринформ»: сильный взрыв произошел в городе Запорожье
Утром 28 ноября в городе Запорожье, который находится под контролем киевского режима, произошел взрыв. О громких звуках сообщило агентство «Укринформ».
«В Запорожье прозвучал сильный взрыв», — сообщило издание.
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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уточнил в своем Telegram-канале, что прогремело два взрыва. Один из них произошел в пригороде Запорожья, другой — от сработавшей системы ПВО. По его информации, серию взрывов слышали в Токмаке. Их причину он не назвал.
Воздушную тревогу в подконтрольной Украине части Запорожской области объявляли в 08:15 и отменили почти через полтора часа. Особый режим повторно ввели в 10:37.
Российские военные использовали в ночь на 25 ноября рекордное количество беспилотников, заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Взрывы прогремели возле киевского аэропорта Жуляны. На следующий день, по информации «Известий», громкие звуки раздались в Черкасской и Киевской областях.
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