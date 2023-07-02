Происшествия 02 июля 2023, 21:21 Взрыв прогремел в Запорожье — СМИ «Общественное»: в подконтрольном Киеву Запорожье прогремел взрыв РИА «Новости»

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Взрыв прогремел в городе Запорожье, который находится под контролем киевского режима. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Официальной информации о взрыве ока не поступало. Согласно ресурсу оповещения населения, воздушную тревогу в Запорожской области не объявляли.

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В течение дня сигнал тревоги в Запорожской области звучал четыре раза. Вечером сирена гудела с 17:43 до 18:20, сообщил портал оповещения населения.

В Киеве сирены завыли 2 июля около 07:20. В столице Украины и области тревога срабатывала дважды: до этого оповещение включали в 02:29.

Воздушную тревогу 2 июля объявляли еще в трех областях Украины. Об угрозе с воздуха предупредили жителей Полтавской, Харьковской, Черкасской области. Сирена гудела и в подконтрольной Киеву части ДНР.