Взрыв прогремел в центре Тбилиси

О взрыве сообщил также Первый канал Общественного телевидения страны.

По предварительным данным, пострадали несколько человек. На месте работают бригады пожарных и спасателей, а также полиция.

По неподтвержденным данным, в здании клуба, который находился рядом с филармонией, взорвался газовый баллон. Точная причина взрыва пока не установлена.



Агентство Sputnik на своем канале в Telegram опубликовало видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что на место приехали несколько пожарных расчетов.

Телеканал «Рустави 2» сообщил об одном погибшем и двух пострадавших. Раненых госпитализировали в больницу. Врачи оценили состояние одного пациента как тяжелое. МЧС не исключили, что количество раненых может увеличиться.

По данным спасателей, сотрудники системы кондиционирования взорвали кислородный баллон. Возгорания за взрывом не последовало.

Образовавшаяся волна выбила стекла стоящих около филармонии домов. Улицу Костава перекрыли. На месте работают пожарные-спасатели, сотрудники патрульной полиции и эксперты-криминалисты.