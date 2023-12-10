Важное 10 декабря 2023, 00:05 Взрыв прогремел в центре Симферополя МВД: в результате взрыва в центре Симферополя никто не пострадал РИА «Новости»

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В центре Симферополя раздался взрыв. Полиция осмотрела место происшествия, пострадавших нет, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе МВД по Крыму.

«Около 17:00 8 декабря по улице Горького в Симферополе произошел хлопок. На место происшествия выехали сотрудники полиции. В ходе осмотра на одном из зданий выявили повреждение водосточной трубы», — указали в ведомстве.

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В МВД уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал.

По данным Telegram-канала Baza, небольшое самодельное взрывное устройство обнаружили в водосточной трубе рядом с кабинетом нотариуса. Его привели привели в действие с помощью радиоуправляемого устройства.

В качестве взрывчатого вещества неизвестные использовали пиротехническую смесь массой примерно 50 граммов.

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