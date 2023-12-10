10 декабря 2023, 00:05
Взрыв прогремел в центре Симферополя
МВД: в результате взрыва в центре Симферополя никто не пострадал
В центре Симферополя раздался взрыв. Полиция осмотрела место происшествия, пострадавших нет, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе МВД по Крыму.
«Около 17:00 8 декабря по улице Горького в Симферополе произошел хлопок. На место происшествия выехали сотрудники полиции. В ходе осмотра на одном из зданий выявили повреждение водосточной трубы», — указали в ведомстве.
Реклама
В МВД уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал.
По данным Telegram-канала Baza, небольшое самодельное взрывное устройство обнаружили в водосточной трубе рядом с кабинетом нотариуса. Его привели привели в действие с помощью радиоуправляемого устройства.
В качестве взрывчатого вещества неизвестные использовали пиротехническую смесь массой примерно 50 граммов.
Ранее сотрудники ФСБ России задержали подозреваемого в теракте в Северомуйском тоннеле на Байкало-Амурской магистрали. Им оказался гражданин Белоруссии. Задержанный признался, что действовал по указанию Украины.
МВД РФ
Крым
Взрывы
Реклама
Реклама