Происшествия 02 июня 2023, 20:54 Взрыв прогремел в центре Михайловки в Запорожской области — Рогов Член ВГА Рогов: в центре Михайловки в Запорожье, предположительно, произошел теракт РИА «Новости»

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Взрыв прогремел в центре Михайловки в Запорожской области. По предварительной информации, это был теракт. Об этом сообщил представитель военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«В центре Михайловки Запорожской области произошел взрыв. По предварительной информации, террористический акт», — написал он.

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Рогов также сообщил, что боевики ВСУ обстреляли город Пологи. В результате прилета по улице Одесской как минимум один мирный житель пострадал.

Днем 2 июня политик сообщал об атаке на больничный городок в Розовке в Куйбышевском районе. Что было целью украинской армии — пока неизвестно. Это вторая атака на поселок за два дня. Накануне украинские военные выпустили семь снарядов по населенному пункту. В результате один человек погиб, еще один получил ранения.

Также под огонь попал Бердянск. Там прозвучало несколько взрывов. Предварительно, это сработали российские системы ПВО.