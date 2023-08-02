02 августа 2023, 21:44
Взрыв прогремел в центре Мелитополя
Член ВГА Запорожской области Рогов: в центре Мелитополя прозвучал взрыв
В центре Мелитополя прозвучал взрыв. Об этом сообщил член военно-гражданской администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«В Мелитополе громко. Только что в центре города прозвучал взрыв», — подчеркнул он.
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Рогов обещал сообщить подробности позднее. Вооруженные силы Украины периодически обстреливают подконтрольную России часть Запорожской области. Но, как отметил главный редактор издания The Grayzone Макс Блюменталь на YouTube-канане Stephen Gardner, боевики ВСУ несут колоссальные потери, пытаясь атаковать российские позиции в регионе.
По его словам, глава киевского режима Владимир Зеленский прекрасно знает о том, что контрнаступление его украинской армии в Запорожье потерпело полный крах. Причиной тому, подчеркнул Блюменталь, стала эффективная работа российской артиллерии на линиях обороны.
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Мелитополь
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