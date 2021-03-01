Взрыв прогремел в цеху подмосковного химзавода

В цеху химического завода в Сергиевом Посаде прогремел взрыв. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области, пострадала женщина.

«В 08:35 по Москве поступила информация о происшествии на площади Рдултовского, дом 1. Из-за нарушения технологического процесса и правил безопасности труда произошла технологическая вспышка в цеху. Пожара и разрушений не последовало. Есть пострадавшая», — приводит агентство текст сообщения ведомства.

Последствия ЧП устраняют 15 человек и пять единиц техники.

В то же время РИА «Новости» со ссылкой на МЧС сообщило, что женщина погибла.

По данным телеканала РЕН ТВ, она работала оператором. Взрыв произошел из-за смешивания реактивов. Подробной информации о ЧП на предприятии пока нет.