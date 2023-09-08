Происшествия 08 сентября 2023, 06:13 Взрыв прогремел в Сумах на северо-востоке Украины Взрыв прогремел в Сумах 8 сентября Соцсети

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В Сумской области утром 8 сентября объявили воздушную тревогу. В городе Сумы прогремел взрыв, сообщила «Страна.ua».

«Сообщают о взрыве в Сумах. В регионе объявили тревогу и ракетную опасность», — сказали журналисты.

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Воздушную тревогу объявили в Сумской области в 05:34, а отменили в 05:57. Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины заявило, что существовала опасность ракетных ударов.

Военные предупреждали также о приближении дронов-камикадзе к Одессе. Два дня назад, 6 сентября, там пострадали объекты сельскохозяйственной и припортовой инфраструктуры, в том числе хранилища зерна.

В Москве вспыхнул пожар на складе на Кусковской улице. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Движение около места ЧП частично ограничили, приехали экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала.