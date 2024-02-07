Происшествия 07 февраля 2024, 21:43 Взрыв прогремел в селе Ягул под Ижевском Очевидцы опубликовали в Сети видео со взрывом в селе Ягул под Ижевском Unsplash

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Взрыв прогремел в селе Ягул под Ижевском. Видео с места ЧП опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, как вдалеке что-то взорвалось и загорелось. Вверх поднялись высокие языки пламени и дым. По предварительной информации, взрыв случился из-за технических работ на Воткинском машиностроительном заводе. Официальной информации пока не поступало.

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Ранее в одном из домов в селе Новый Редант в Ингушетии случился взрыв газовоздушной смеси. Момент случившегося попал на видео, кадры оказались в распоряжении «360». На них видно, что крыша дома буквально взлетела из-за взрыва, а обломки свалились на землю. При этом пожара не произошло. Как отметили в региональном МЧС, на место ЧП оперативно прибыли спасатели. Пострадало два человека. Правоохранители начали проверку по факту случившегося.