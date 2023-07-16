Эксклюзив 16 июля 2023, 18:57 Взрыв прогремел в ресторане в центре Москвы. Источник «360» опроверг данные Источник «360»: в ресторане на Земляном Валу распылили баллончик, взрыва не было

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В одном из ресторанов в центре Москвы раздался взрыв, сообщил Telegram-канал Baza. На место происшествия отправились экстренные службы. Источник «360» опроверг эту информацию.

По словам собеседника «360», в ресторане на Земляном Валу распылили баллончик. Возгорания нет.

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«Один пострадавший, находится в скорой, взрыва не было», — рассказал он.

По данным Telegram-канала Shot, в заведение вошли два нетрезвых человека. Сотрудники ресторана попросили их выйти, что им не понравилось. Один из них якобы достал перцовый баллончик и распылил его. Теперь в ситуации будут разбираться полицейские.

Между сотрудником ресторана и посетителем случился конфликт, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. По предварительной информации, распыливший баллончик находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Днем 11 июля в жилом доме на 1-й улице Текстильщиков произошел взрыв. По предварительной информации, из строя вышла газовая плита, а взрывной волной выбило стекла. На место происшествия прибыли сотрудники «Мосгаза». Они осмотрели квартиру и установили, что сдетонировал аэрозольный баллончик для дезинфекции. Газовые коммуникации находились в исправном состоянии, специалисты отметили, что угроз для жильцов дома нет.