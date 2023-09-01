Эксклюзив 01 сентября 2023, 16:29 Взрыв прогремел в районе Покровское-Стрешнево в Москве Жители Покровского-Стрешнева в Москве заявили о взрыве квадрокоптера в квартире РИА «Новости»

Читать 360tv в

Жители дома по улице Мещерякова в Москве заявили о взрыве в квартире, есть пострадавший. Об этом «360» заявил источник в экстренных службах.

По его данным, о происшествии стало известно примерно в 16:20, очевидцы сообщили, что один человек получил ранения. На место выехали скорая помощь и силы Росгвардии.

Реклама

Как заявили очевидцы произошедшего, в результате случившегося один человек получил серьезные травмы руки. Из здания идет дым, но видимых серьезных разрушений нет.

Источник «360» добавил, что в руках одного из жильцов дома взорвался неизвестный предмет, предположительно квадрокоптер.

UPD: по информации источника, в руках у 20-летнего жильца взорвалась граната, он получил серьезные ранения. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Из-за взрыва в квартире выбило стекла.

Ранее экстренные службы оцепили территорию вокруг одной из московских школ из-за обнаружения там на земле коробки конфет в виде гранаты.