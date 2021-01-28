Взрыв прогремел в подземном переходе в Челябинске. Есть пострадавший

В Челябинске в четверг, 28 января, в подземном переходе произошел взрыв. В МЧС предполагают, что взорвался газовый баллон.

«В 12.20 местного времени в ходе ремонтных работ произошел взрыв газового баллона в пешеходном переходе в районе дома № 56 по проспекту Ленина (выход на Арбитражный суд Челябинской области). По предварительным данным, в результате ЧП пострадал один человек, его состояние уточняется», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе МЧС.

Сайт Ura.ru опубликовал кадры с места происшествия.

На месте происшествия работают экстренные службы, проводится проверка. По данным администрации Челябинска, в переходе ремонтники делали выход к арбитражу.