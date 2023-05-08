Происшествия 08 мая 2023, 22:59 Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву Запорожье Член ВГА Рогов сообщил о мощном взрыве в Запорожье РИА «Новости»

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Мощный взрыв прозвучал в понедельник, 8 мая, в подконтрольном киевскому режиму Запорожье. Об этом сообщил член военно-гражданской администрации региона, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Несколько минут назад в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучал громкий объемный взрыв», — написал он.

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По словам Рогова, звуки взрыва горожане слышали в разных районах города.

Воздушную тревогу объявили вечером в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области. Позже сирены включили в Черниговской области. Также сообщалось о взрывах в Харькове.

Накануне ВСУ совершили атаку на город Токмак в Запорожской области. В результате погибли два мирных жителя. Также повреждены несколько жилых построек, в одном здании произошел пожар.

Ранее сообщалось об обстреле поселка Михайловка в Запорожье. В результате атаки погибли два человека.