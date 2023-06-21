Происшествия 21 июня 2023, 18:33 Взрыв прогремел в пятом округе Парижа BFMTV: в пятом округе Парижа прогремел взрыв

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Взрыв прогремел днем 21 июня в пятом округе Парижа, сообщило BFMTV. На место прибыли экстренные службы.

Местных жителей и туристов призвали не приближаться к месту ЧП. По предварительной версии, в одном из домов взорвался газ.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что после взрыва сразу в двух зданиях возникло возгорание. Одно из них получило сильные повреждения, также пострадали фасады домов поблизости. В районе ЧП поднимаются клубы дыма.

«Мы услышали сильный взрыв, похоже, что была утечку газа», — рассказал один из местных жителей в беседе с BFMTV.

Еще один свидетель указал, что ЧП произошло в здании, где расположена школа дизайна. Данные о пострадавших и точные причины происшествия уточняются.