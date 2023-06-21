21 июня 2023, 18:33
Взрыв прогремел в пятом округе Парижа
BFMTV: в пятом округе Парижа прогремел взрыв
Взрыв прогремел днем 21 июня в пятом округе Парижа, сообщило BFMTV. На место прибыли экстренные службы.
Местных жителей и туристов призвали не приближаться к месту ЧП. По предварительной версии, в одном из домов взорвался газ.
На кадрах, снятых очевидцами, видно, что после взрыва сразу в двух зданиях возникло возгорание. Одно из них получило сильные повреждения, также пострадали фасады домов поблизости. В районе ЧП поднимаются клубы дыма.
«Мы услышали сильный взрыв, похоже, что была утечку газа», — рассказал один из местных жителей в беседе с BFMTV.
Еще один свидетель указал, что ЧП произошло в здании, где расположена школа дизайна. Данные о пострадавших и точные причины происшествия уточняются.По данным журналистов, на место прибыла мэр Парижа Анн Идальго. По предварительным данным в результате происшествия пострадали четыре человека.
Взрывы
Франция
Реклама
Реклама