Происшествия 06 ноября 2022, 20:45 Взрыв прогремел в Одессе — СМИ «Общественное»: в Одессе прогремел взрыв РИА "Новости"

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В воскресенье вечером в Одессе прогремел взрыв, сообщило украинское издание «Общественное». Журналисты не привели подробностей происшествия.

В городе и области не объявляли воздушную тревогу. Информации о возможных жертвах или разрушениях пока нет.

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Памятник Екатерине II в городе начали демонтировать. Одесские власти принесли извинения горожанам за неудобства. До этого монумент оградили строительными листами — так его попытались защитить от вандалов. Разрешение на снос памятника дал мэр Одессы Геннадий Труханов.

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По мнению автора Telegram-канала «Голос Мордора», памятник Екатерине II является «сердцем города». По его мнению, демонтаж монумента приведет к гибели Одессы. Автор обратил внимание, что при принятии решения мэр ссылался на якобы проведенный опрос. Участвовать в нем могли «нацики» и прибывшие из западных областей Украины.

Накануне вечером в нескольких восточных регионах страны объявили воздушную тревогу. Ранее в субботу сирены раздавались на территории всей Украины, а чуть позже — еще в некоторых областях.