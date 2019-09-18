Взрыв прогремел в общежитии под Челябинском. Погиб человек

«В общежитии в городе Златоуст вечером в среду (18 сентября — прим.ред.) произошел хлопок предмета, похожего на гранату», — рассказали в ведомстве.

По предварительной информации, перед взрывом между жителями и посетителями общежития завязался конфликт на бытовой почве.

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Когда и как именно произошел взрыв пока не сообщается, но известно, что травмы получили четыре человека. Пострадавшими оказались два мужчины и столько же женщин. Посетитель погиб от ранений несовместимых с жизнью.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все причины, а также обстоятельства случившегося.