Взрыв прогремел в общежитии под Челябинском. Погиб человек
Мощный хлопок услышали в одном из общежитий Златоуста. Во время взрыва пострадали четыре человека, еще один получил серьезные травмы и скончался на месте. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД России по Челябинской области.
«В общежитии в городе Златоуст вечером в среду (18 сентября — прим.ред.) произошел хлопок предмета, похожего на гранату», — рассказали в ведомстве.
По предварительной информации, перед взрывом между жителями и посетителями общежития завязался конфликт на бытовой почве.
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Когда и как именно произошел взрыв пока не сообщается, но известно, что травмы получили четыре человека. Пострадавшими оказались два мужчины и столько же женщин. Посетитель погиб от ранений несовместимых с жизнью.
Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все причины, а также обстоятельства случившегося.