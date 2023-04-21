Происшествия 21 апреля 2023, 08:34 Взрыв прогремел в многоквартирном доме в Волгограде МЧС: взрыв прогремел в многоквартирном доме в Волгограде

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В Волгограде в одной из квартир пятиэтажного дома прогремел взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Волгоградской области.

По данным ведомства, ЧП случилось на улице Титова в Краснооктябрьском районе. После взрыва в квартире начался пожар.

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«Пожарные расчеты 2 ПСЧ ликвидировали горение в 05:20», — говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фотографиях видно, что эпицентр находился в квартире на втором этаже. Огонь также затронул две соседние квартиры, кроме того, пострадали припаркованные машины.

По информации издания «Новости Волгограда», к пострадавшему от взрыва дому направили два автобуса для эвакуированных жильцов. Пункт временного размещения также организовали в расположенном неподалеку Доме культуры.

По данным областного департамента здравоохранения, на месте работало 12 бригад скорой помощи. К медикам обратились только несколько человек, всем им была оказана помощь на месте происшествия.