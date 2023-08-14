14 августа 2023, 17:50
Взрыв прогремел в многоквартирном доме на севере Москвы
Оконную раму выбило взрывом в доме на Ходынском бульваре в Москве
Жители рассказали о взрыве в доме в Хорошевском районе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
Об инциденте стало известно примерно в половине шестого вечера. Очевидец сообщил, что услышал звук взрыва, а затем увидел, как оконная рама в одном из домов вылетела наружу и упала на припаркованный автомобиль.
Реклама
Как сообщил источник «360», остекленение в жилом комплексе «Лайнер» у торгового центра «Авиапарк» оказалось нарушено на 15 этаже. Причиной происшествия стала неисправность холодильника, в котором взорвался фрион. Возгорания в доме при этом экстренные службы не обнаружили.
Ранее на юго-востоке Москвы обнаружили квадрокоптер с видеокамерой. Как сообщил источник в экстренных службах, взрывателя на беспилотном средстве не было.
Москва 2023
Реклама
Реклама