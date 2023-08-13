Важное 13 августа 2023, 16:25 Взрыв прогремел в Мелитополе Член ГСА Запорожской области Рогов: в Мелитополе прогремел взрыв РИА «Новости»

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В Мелитополе прогремел взрыв. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В Мелитополе громко. Только что в городе прозвучал взрыв», — написал он в своем Telegram-канале.

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Рогов уже заявлял об аналогичном происшествии в этом городе 2 августа. При этом тогда так и не удалось установить причину взрыва, местные жители не обращались в оперативные и экстренные службы.

В ночь на 3 августа взрыв раздался в подконтрольном Украине Запорожье — в ближайшем пригороде зафиксировали прилет по военной инфраструктуре, которую ВСУ использовали для боевых действий.

Позже, 6 августа, украинские боевики ударили по городу Днепрорудному в Запорожской области, в результате пострадали шесть человек. Четверо мирных жителей получили осколочные ранения, еще двое — серьезные травмы головы. Один из раненых попал в реанимацию.