01 июля 2023, 19:36
Взрыв прогремел в Мелитополе
Взрыв прогремел в Мелитополе, сработала система ПВО
В Мелитополе прогремел взрыв вечером1 июля. Сработала российская система ПВО, сообщили в военно-гражданской администрации города.
«Отработала система ПВО. Город под надежной защитой», — написали в Telegram-канале администрации.
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Жителей попросили сохранять спокойствие.
Ночью 28 июня в Мелитополе прогремели шесть взрывов. Город обстреляли украинские боевики, но атаку успешно отразили системы ПВО.
Ранее ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области. Один человек погиб, еще один попал в больницу с ранениями. До этого украинские военные нанесли ракетные удары по по общежитию инвалидов в Донецке, пострадали две пожилые женщины.
Специальная военная операция РФ на Украине
Мелитополь
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