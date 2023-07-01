Происшествия 01 июля 2023, 19:36 Взрыв прогремел в Мелитополе Взрыв прогремел в Мелитополе, сработала система ПВО Telegram-канал Администрации города Мелитополя

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В Мелитополе прогремел взрыв вечером1 июля. Сработала российская система ПВО, сообщили в военно-гражданской администрации города.

«Отработала система ПВО. Город под надежной защитой», — написали в Telegram-канале администрации.

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Жителей попросили сохранять спокойствие.

Ночью 28 июня в Мелитополе прогремели шесть взрывов. Город обстреляли украинские боевики, но атаку успешно отразили системы ПВО.

Ранее ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области. Один человек погиб, еще один попал в больницу с ранениями. До этого украинские военные нанесли ракетные удары по по общежитию инвалидов в Донецке, пострадали две пожилые женщины.