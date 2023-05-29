Происшествия 29 мая 2023, 21:33 Взрыв прогремел в Мелитополе Член ВГА Рогов: в Мелитополе прогремел взрыв РИА «Новости»

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В Мелитополе прогремел взрыв. Об этом сообщил член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«В Мелитополе громко! Около 21:18 в городе был слышен звук взрыва», — написал он.

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Рогов пообещал, что подробности происшествия сообщит позднее.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Озеряновку в ДНР. Пострадали несколько зданий: сельская администрация, храм, два жилых дома. Повредился газопровод.

Также сегодня украинские боевики вновь атаковали приграничные населенные пункты Белгородской области. Более часа длился обстрел нескольких поселков – Шебекина, Графовки, Мурома и Новой Таволжанки. В результате погиб мужчина. Его жена и мать попали в больницу.