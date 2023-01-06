Важное 06 января 2023, 21:40 Взрыв прогремел в Мелитополе Член ВГА Запорожской области Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе Публичное достояние

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Громкий взрыв прогремел в Мелитополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он подчеркнул, что подробности сообщит позже.

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По предварительным данным, детонация произошла в районе железнодорожного вокзала города. О причинах взрыва пока ничего не известно.

Рождественские церковные богослужения в Запорожской области завершились в 19:00 в связи с действующим в регионе военным положением. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий. Он подчеркнул, что ночные службы в предстоящую рождественскую ночь проводить не будут.

Украинские военные не согласились с предложением российской стороны о введении временного режима прекращения огня на линии соприкосновения до окончания рождественских праздников и продолжили обстрелы населенных пунктов и позиций российских военнослужащих.

Режим тишины начался в 12:00 пятницы, 6 января, и продолжится до 24:00 субботы, 7 января.

Как сообщило Минобороны России, ВСУ после наступления временного перемирия нанесли удары по позициям военных и населенным пунктам на Краснолиманском направлении, в Луганской Народной Республике и Запорожской области. Прекратить обстрелы удалось только ответным огнем.