Происшествия 05 июня 2023, 18:01 Взрыв в Мариуполе объяснили работой ПВО Экстренные службы ДНР сообщили о взрыве в Мариуполе после работы ПВО РИА «Новости»

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Система противовоздушной обороны сработал в Мариуполе. Об этом со ссылкой на экстренные службы Донецкой Народной Республики сообщил ТАСС. По словам собеседника агентства, после включения оповещения в городе прогремел взрыв.

«В Мариуполе отработала система ПВО», — заявил представитель экстренных служб, отвечая на вопрос о причинах взрыва в городе.

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С чем связана работа системы противовоздушной обороны, пока неизвестно.

Последний ракетный удар по Мариуполю украинские боевики нанесли 26 мая. Мэр города Олег Моргун заявил, что никто из местных жителей не пострадал. Разрушений инфраструктуры тоже не было.

По словам градоначальника, украинские войска выпустили по городу две дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые взорвались в районе завода «Азовсталь».