Эксклюзив 14 августа 2023, 22:07 Взрыв прогремел в Махачкале

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В Махачкале прогремел взрыв. Он раздался в здании автосервиса в районе торгового центра «Глобус», сообщили в Telegram-канале городской администрации.

«Все службы экстренного реагирования задействованы», — отметили в публикации.

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По данным администрации Махачкалы, на место происшествия уже выехали представители местной власти.

Очевидец также рассказал «360» о происшествии и предоставил фото и видео с места ЧП.

«У нас в доме окна затряслись мы замерли от шока», — сообщил он.

По данным Telegram-канала «112», при взрыве в автосервисе в Махачкале погибли три человека. Также отмечается, что после ЧП огонь перебросился на АЗС.

Ранее взрыв прогремел на Талинском нефтяном месторождении в Нягани в ХМАО. Согласно предварительной информации, в результате происшествия пострадали четыре человека.