14 августа 2023, 22:07
Взрыв прогремел в Махачкале
В Махачкале прогремел взрыв. Он раздался в здании автосервиса в районе торгового центра «Глобус», сообщили в Telegram-канале городской администрации.
«Все службы экстренного реагирования задействованы», — отметили в публикации.
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По данным администрации Махачкалы, на место происшествия уже выехали представители местной власти.
Очевидец также рассказал «360» о происшествии и предоставил фото и видео с места ЧП.
«У нас в доме окна затряслись мы замерли от шока», — сообщил он.
По данным Telegram-канала «112», при взрыве в автосервисе в Махачкале погибли три человека. Также отмечается, что после ЧП огонь перебросился на АЗС.
Ранее взрыв прогремел на Талинском нефтяном месторождении в Нягани в ХМАО. Согласно предварительной информации, в результате происшествия пострадали четыре человека.
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