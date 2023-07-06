06 июля 2023, 20:30
Взрыв прогремел в лаборатории Института органической химии в Москве
Источник «360»: человек получил ожог при взрыве в Институте органической химии в Москве
В Институте органической химии в Москве произошел взрыв. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
Вуз находится на Ленинском проспекте Гагаринского района в Юго-Западном административном округе столицы.
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Как отметил источник, взрыв произошел в лабораторном корпусе института. По предварительным данным, пострадал один человек. Мужчина получил ожог. Степень травмы, а также что спровоцировало взрыв, неизвестно.
Задымления в помещении института нет. Подробности выясняются.
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