Эксклюзив 06 июля 2023, 20:30 Взрыв прогремел в лаборатории Института органической химии в Москве Источник «360»: человек получил ожог при взрыве в Институте органической химии в Москве Pxhere

Читать 360tv в

В Институте органической химии в Москве произошел взрыв. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Вуз находится на Ленинском проспекте Гагаринского района в Юго-Западном административном округе столицы.

Реклама

Как отметил источник, взрыв произошел в лабораторном корпусе института. По предварительным данным, пострадал один человек. Мужчина получил ожог. Степень травмы, а также что спровоцировало взрыв, неизвестно.

Задымления в помещении института нет. Подробности выясняются.