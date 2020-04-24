Взрыв прогремел в квартире в Краснодаре. Видео

В Краснодаре произошел взрыв в многоэтажном доме. СМИ пишут, что погиб один человек — пенсионер с четвертого этажа.

Очевидец сообщил «360», что услышал взрыв у себя дома. Когда он вышел на улицу, вокруг было много людей. В доме, где произошел взрыв, обгорел балкон. По словам очевидца, это был именно взрыв, причем очень громкий.

Между тем в краснодарском управлении МЧС сказали «360», что происшествие у них проходит как пожар.

«Заявка была в 13:55 в переулок Ленинский. В 13:56 были направлены первые пожарные подразделения. В 14:06 прибытие. В 14:22 локализация. В 14:25 ликвидация. На месте работали 30 человек личного состава, девять единиц техники», — сказали «360» в пресс-службе МЧС.

В МЧС также рассказали, что из дома эвакуировали 35 человек, теперь там работает следственная группа.

По информации Пятого канала, в эпицентре взрыва находился 69-летний мужчина. Он погиб.