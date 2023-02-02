Происшествия 02 февраля 2023, 07:03 Взрыв прогремел в Краматорске, в рухнувшей многоэтажке погибли трое Видео: в Краматорске после взрыва обрушилась жилая многоэтажка

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В четырехэтажном жилом доме на территории Краматорска Донецкой Народной Республики прогремел взрыв, обрушился подъезд. Погибли три человека, 21 получил травмы, рассказала в Telegram-канале Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В результате ракетного удара разрушены с четвертого по первый этажи четырехэтажного жилого дома в пределах одного подъезда с последующим возгоранием припаркованных автомобилей», — рассказали спасатели.

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Взрыв прогремел ночью 1 февраля. К 01:00 2 февраля из-под завалов достали тела трех человек, еще двух жильцов спасли. Травмы получил 21 человек, восьми из них понадобилась госпитализация. Загоревшиеся машины потушили, возле дома оборудовали пункт обогрева. К спасательной операции привлекли 145 человек и 17 единиц техники, в том числе коммунальные службы, полицейских и психологов.

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Видео разбора завалов показала Readovka. Журналисты предположили, что ракета упала из-за украинских сил ПВО — ее сбили над жилым кварталом.