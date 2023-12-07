Происшествия 07 декабря 2023, 10:19 Взрыв прогремел в котельной в Петербурге, четыре человека пострадали Четыре человека пострадали в результате взрыва во Фрунзенском районе Петербурга РИА «Новости»

Читать 360tv в

В котельной во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв. Из-за разгерметизации котел выбросил пар, пострадали четыре человека, в том числе 12-летняя девочка. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Взрыв произошел на улице Салова, 44, корпус 1. По этому адресу находится склад хранения овощей. Собеседник агентства добавил, что у котельной обрушилась стена, а сам котел выбросило на улицу.

Реклама

Врачи зафиксировали у пострадавших ушибы и ожоги, их госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники прокуратуры Петербурга.

Ранее в одной из квартир в Петербурге взорвалась петарда. Пиротехника сдетонировала прямо в руке 18-летнего парня, оторвав ему палец.