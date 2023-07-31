Происшествия 31 июля 2023, 13:48 Взрыв прогремел в гаражном кооперативе в Волгодонске Глава администрации Волгодонска сообщил о взрыве в гаражном кооперативе РИА «Новости»

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Взрыв прогремел на территории гаражного кооператива «Перекресток» в Волгодонске. ЧП произошло в 09:07 31 июля, сообщил в Telegram-канале глава администрации города Сергей Макаров.

Гаражный кооператив, где случился взрыв, расположен на проспекте Мира, 15. Макаров подчеркнул, что, по основной версии, на территории взорвался бытовой газ.

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«Никаких взрывных устройств нет. Прошу всех сохранять спокойствие», — добавил он.

На место вызвали оперативно-следственную группу, МЧС и необходимую технику для разбора завалов. Макаров пообещал доводить новую информацию до жителей города.

В комментарии изданию «Блокнот Волгодонск» глава администрации сообщил, что в результате взрыва разрушено порядка шести гаражей, пострадало имущество людей, автомобили.

«Есть подозрение, что есть пострадавший. Судя по видео, которые я сегодня видел, человек зашел, но после взрыва не выходил», — добавил он.

По словам Макарова, вскоре специалисты разберут завалы и выяснят, есть ли пострадавшие в ЧП.