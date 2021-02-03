03 февраля 2021, 09:05
Взрыв прогремел в гаражном кооперативе в Ангарске
Крупный пожар разгорелся в гаражном кооперативе Ангарска. Кровля одного из гаражей обрушилась, огонь начал распространяться дальше. Площадь возгорания составляет 400 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
«На момент прибытия подразделений пожарной охраны произошло обрушение кровли одного из гаражей, пламя распространилось на соседние, вплотную пристроенные гаражные боксы», — сообщили в ведомстве.
Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
ТАСС со ссылкой на МЧС по региону сообщил о взрыве.
Пожарные уже остановили распространение огня и начали эвакуировать автомобили. Причину ЧП установят дознаватели МЧС. На месте работают 23 человека и пять единиц техники. Пострадавших нет.