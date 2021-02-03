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    03 февраля 2021, 09:05

    Взрыв прогремел в гаражном кооперативе в Ангарске

    Андрей Иванов

    Крупный пожар разгорелся в гаражном кооперативе Ангарска. Кровля одного из гаражей обрушилась, огонь начал распространяться дальше. Площадь возгорания составляет 400 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

    «На момент прибытия подразделений пожарной охраны произошло обрушение кровли одного из гаражей, пламя распространилось на соседние, вплотную пристроенные гаражные боксы», — сообщили в ведомстве.

    Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

    ТАСС со ссылкой на МЧС по региону сообщил о взрыве.

    Пожарные уже остановили распространение огня и начали эвакуировать автомобили. Причину ЧП установят дознаватели МЧС. На месте работают 23 человека и пять единиц техники. Пострадавших нет.