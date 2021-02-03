Взрыв прогремел в гаражном кооперативе в Ангарске

«На момент прибытия подразделений пожарной охраны произошло обрушение кровли одного из гаражей, пламя распространилось на соседние, вплотную пристроенные гаражные боксы», — сообщили в ведомстве.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

ТАСС со ссылкой на МЧС по региону сообщил о взрыве.

Пожарные уже остановили распространение огня и начали эвакуировать автомобили. Причину ЧП установят дознаватели МЧС. На месте работают 23 человека и пять единиц техники. Пострадавших нет.