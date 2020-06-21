Взрыв прогремел в гараже на северо-востоке Москвы

Взрыв раздался в гараже на Походном проезде в Москве. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Пострадали двое мужчин в возрасте 35 и 40 лет, они получили травмы различной степени тяжести. Обоих доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

На место приехали подразделения МЧС России, сообщили в пресс-службе ведомства. «Признаков возгорания никаких нет», — говорится в сообщении.

Что именно произошло на месте ЧП, точно пока не известно. По предварительным данным, в гараже проводились ремонтные работы. В результате во время использования газового баллона раздался хлопок.