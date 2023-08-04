Эксклюзив 04 августа 2023, 13:15 Взрыв прогремел в фитнес-клубе на севере Москвы Электрощиток взорвался в фитнес-клубе «Зебра» на севере Москвы РИА «Новости»

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В фитнес-клубе «Зебра», расположенном в 3-м Нижнелихоборском проезде на севере Москвы, взорвался электрощиток. О происшествии сообщил источник «360».

По информации источника, взрыв произошел в подсобном помещении. В результате ЧП пострадал один человек. Мужчину ударило током, из-за чего он потерял сознание.

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К месту происшествия отправились специальные службы. О причине взрыва информации не поступало. Признаков возгорания в фитнес-клубе не выявили.

UPD: мужчина пришел в сознание. Прибывшие в клуб медики госпитализировали пострадавшего.

Ранее Нагатинский суд в Москве эвакуировали из-за сообщения о минировании. Оно поступило утром 4 августа.