04 августа 2023, 13:15
Взрыв прогремел в фитнес-клубе на севере Москвы
Электрощиток взорвался в фитнес-клубе «Зебра» на севере Москвы
В фитнес-клубе «Зебра», расположенном в 3-м Нижнелихоборском проезде на севере Москвы, взорвался электрощиток. О происшествии сообщил источник «360».
По информации источника, взрыв произошел в подсобном помещении. В результате ЧП пострадал один человек. Мужчину ударило током, из-за чего он потерял сознание.
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К месту происшествия отправились специальные службы. О причине взрыва информации не поступало. Признаков возгорания в фитнес-клубе не выявили.
UPD: мужчина пришел в сознание. Прибывшие в клуб медики госпитализировали пострадавшего.
Ранее Нагатинский суд в Москве эвакуировали из-за сообщения о минировании. Оно поступило утром 4 августа.
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