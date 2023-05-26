Происшествия 26 мая 2023, 11:09 Взрыв прогремел в Днепропетровске — СМИ Telegram-канал Readovka сообщил о взрыве в Днепропетровске РИА «Новости»

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Взрыв прозвучал в Днепропетровске 26 мая. Об этом написал Telegram-канал Readovka.

По информации авторов сообщения, причиной взрыва мог стать удар российских военнослужащих по инфраструктурному объекту. После этого в Днепропетровске включили сигнал воздушной тревоги. Аналогичное оповещение заработало в соседней Запорожской области на территории, оккупированной Вооруженными силами Украины, отметил Telegram-канал.

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Согласно данным «РБК-Украина», в Днепропетровске прогремели несколько новых взрывов. Издание сообщило, что воздушную тревогу включили в городе и в области.

Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах, прозвучавших в Днепропетровской области в ночь на 26 мая. Подробности случившегося СМИ не привели. Местные власти не комментировали ситуацию.