Взрыв прогремел в Агдамском районе Азербайджана

Взрыв прогремел днем 4 февраля в Агдамском районе. Его жертвой стал солдат. Два других военнослужащих получили травмы различной степени тяжести. Раненые находятся под наблюдением врачей. Угрозы их жизни нет.

В Минобороны подчеркнули, что после произошедшего возбудили уголовное дело. Ведется следствие. Причины взрыва в оборонном ведомстве уточнять не стали.

В четверг серьезный взрыв почти полностью разрушил здание гостиницы «Тсамис» в Греции. Обломки разлетелись на 80 метров. Обошлось без пострадавших.