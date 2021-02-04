04 февраля 2021, 20:19
Взрыв прогремел в Агдамском районе Азербайджана
В Азербайджане произошел взрыв, в результате которого погиб один военный. Еще двое получили ранения, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны республики.
Взрыв прогремел днем 4 февраля в Агдамском районе. Его жертвой стал солдат. Два других военнослужащих получили травмы различной степени тяжести. Раненые находятся под наблюдением врачей. Угрозы их жизни нет.
В Минобороны подчеркнули, что после произошедшего возбудили уголовное дело. Ведется следствие. Причины взрыва в оборонном ведомстве уточнять не стали.
В четверг серьезный взрыв почти полностью разрушил здание гостиницы «Тсамис» в Греции. Обломки разлетелись на 80 метров. Обошлось без пострадавших.