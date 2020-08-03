03 августа 2020, 15:40
Взрыв прогремел у здания полиции в армянском городе Берд
Взрыв прогремел у здания полиции в армянском городе Берд, который находится вблизи азербайджанской границы, в воскресенье, 2 августа, сообщило радио Sputnik Армения.
Уточняется, что происшествие произошло примерно в 4:00 утра по местному времени. Злоумышленник осуществил взрыв при помощи специального устройства. В результате были повреждены стены и окна здания.
Специалисты обнаружили на территории ведомства кольцо и деталь гранаты. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества и незаконном приобретении взрывных устройств, пишет «Газета.ру».
В настоящий момент ведется расследование. Назначена судебно-техническая экспертиза. Представители правоохранительных органов устанавливают личность предполагаемого преступника.