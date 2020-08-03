Взрыв прогремел у здания полиции в армянском городе Берд

Уточняется, что происшествие произошло примерно в 4:00 утра по местному времени. Злоумышленник осуществил взрыв при помощи специального устройства. В результате были повреждены стены и окна здания.

Специалисты обнаружили на территории ведомства кольцо и деталь гранаты. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества и незаконном приобретении взрывных устройств, пишет «Газета.ру».

В настоящий момент ведется расследование. Назначена судебно-техническая экспертиза. Представители правоохранительных органов устанавливают личность предполагаемого преступника.