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    03 августа 2020, 15:40

    Взрыв прогремел у здания полиции в армянском городе Берд

    Полина Петрова

    Взрыв прогремел у здания полиции в армянском городе Берд, который находится вблизи азербайджанской границы, в воскресенье, 2 августа, сообщило радио Sputnik Армения.
    Взрыв прогремел у здания полиции в армянском городе Берд

    Уточняется, что происшествие произошло примерно в 4:00 утра по местному времени. Злоумышленник осуществил взрыв при помощи специального устройства. В результате были повреждены стены и окна здания.

    Специалисты обнаружили на территории ведомства кольцо и деталь гранаты. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества и незаконном приобретении взрывных устройств, пишет «Газета.ру».

    В настоящий момент ведется расследование. Назначена судебно-техническая экспертиза. Представители правоохранительных органов устанавливают личность предполагаемого преступника.

    Новости SMI.FM