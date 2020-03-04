04 марта 2020, 16:04
Взрыв прогремел у входа в редакцию интернет-издания на Кипре
Ночью у входа в офис информационной группы MC Digital Media на Кипре произошел взрыв. Полиция уже расследует детали инцидента. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу отдела уголовного розыска города Лимасол Иоанниса Сотериадиса.
По информации сайта «Аргументы и факты», неизвестный подложил самодельное взрывное устройство, которое сработало в 2:10 ночи по местному времени. Пострадавших при взрыве нет, но стеклянные двери и витрина здания повредились.
Владелец MC Digital Media Христос Марангос отметил, что журналисты издания продолжат свою деятельность.