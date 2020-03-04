Взрыв прогремел у входа в редакцию интернет-издания на Кипре

По информации сайта «Аргументы и факты», неизвестный подложил самодельное взрывное устройство, которое сработало в 2:10 ночи по местному времени. Пострадавших при взрыве нет, но стеклянные двери и витрина здания повредились.

Владелец MC Digital Media Христос Марангос отметил, что журналисты издания продолжат свою деятельность.