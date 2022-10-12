Самодельная бомба небольшой мощности взорвалась у входа на центральный рынок Мелитополя | 360°

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Самодельная бомба небольшой мощности взорвалась у входа на центральный рынок Мелитополя

Власти Мелитополя сообщили о взрыве СВУ у центрального рынка города

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Утром 12 октября у входа на центральный рынок Мелитополя сработало взрывное устройство с поражающими элементами. Никто не пострадал, сообщили «Известия» со ссылкой на городскую администрацию.

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Взрыв произошел в 06:20 у главного входа по улице 50 лет Победы. Сдетонировала самодельная бомба, начиненная поражающими элементами. Осколки задели только торговую точку, местные жители не пострадали. В администрации Мелитополя назвали взрыв попыткой запугать людей и создать видимость сопротивления, потому что мощности устройства не хватило бы для крупного теракта.

«Известия»

«Известия»

«Известия»

«Известия»

«Данный подрыв является актом запугивания мирных жителей и ничем больше, о чем свидетельствует малая мощность заряда. Поскольку в городе усилена работа силовых структур, на какие-либо серьезные преступления у киевского режима нет сил», — заявили власти.

Корреспондент РИА «Новости» с места событий сообщил, что взрыв произошел до открытия рынка. Повреждения получили только ставни торговой точки. Криминалисты и кинологи с собаками осмотрели территорию, правоохранители опросили свидетелей.

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