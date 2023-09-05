05 сентября 2023, 13:50
Взрыв прогремел у одного из военкоматов Петербурга — источник
Источник «360»: взрыв прогремел у военкомата в Невском районе Петербурга
Утром 5 сентября рядом с военкоматом, который находится в Невском районе Петербурга, произошел взрыв. Об этом сообщил источник «360» в правоохранительных органах.
По предварительной информации, все произошло около 09:50. Взрыв раздался в будке, которая находится у дома № 5 на улице Крупской.
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По данным издания 78.ru, ЧП случилось в вентиляционной шахте здания, которая ведет в бомбоубежище. Там сработало начиненное порохом самодельное взрывное устройство.
Недалеко от этого дома расположены церковь и военокмат. Территорию после случившегося оцепили, на место приехали оперативные и экстренные службы.
В результате произошедшего никто не пострадал, возгораний и разрушений также не зафиксировали. Все причины и обстоятельства случившегося сейчас уточняются.
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