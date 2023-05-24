Происшествия 24 мая 2023, 17:12 Взрыв прогремел у КПП «Грайворон», когда там были журналисты РИА «Новости»: возле КПП «Грайворон» прогремел взрыв, когда там были журналисты РИА «Новости»

Читать 360tv в

Возле контрольно-пропускного пункта «Грайворон» в Белгородской области прогремел взрыв. В этот момент там работали журналисты, сообщило РИА «Новости».

ЧП произошло около 15:20. Среди представителей съемочных групп нескольких СМИ никто не пострадал.

Реклама

Журналисты успели начать съемку зданий, которые пострадали от обстрелов. Всего через несколько минут раздался крик: «Прилет, все по машинам!» Затем прозвучал взрыв. Сотрудники СМИ сели в автомобили и удалились.

Ранее — 22 мая — на территорию Грайворонского округа проникла украинская ДРГ. Этому предшествовал массированный обстрел населенных пунктов. В области ввели режим КТО. В ходе ее проведения российские военные уничтожили более 70 украинских террористов.

В Минобороны подчеркнули, что группу диверсантов полностью разгромили. Власти сняли режим КТО в области 23 мая.