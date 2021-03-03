Взрыв прогремел рядом с центром по тестированию на коронавирус в Нидерландах

В Нидерландах утром в среду произошел взрыв. Он прогремел рядом с центром по тестированию на COVID-19 в городе Бовенкарспел.

Полиция предполагает, что это преступление было умышленно совершено против медицинской организации, сообщило общественное телерадиовещание Нидерландов.

Взрыв прогремел около 06:55 по местному времени. Было использовано самодельное взрывное устройство, которое вмонтировали в металлическую трубу. Оно сработало на улице рядом со зданием центра по тестированию на коронавирус. Во время взрыва в здании находился охранник.

Отмечается, что раненых и других пострадавших нет. В здании выбило стекла в пяти окнах. Очевидцы рассказали, что взрыв был очень громким.

Место взрыва оцепили правоохранители. На место вызвали специалистов-саперов.