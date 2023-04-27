Происшествия 27 апреля 2023, 21:16 Взрыв прогремел около многоквартирного дома в Мелитополе Мэрия Мелитополя сообщила о втором за день взрыве около жилого дома РИА «Новости»

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Самодельное взрывное устройство сработало около подъезда многоквартирного дома на улице Гризодубовой в Мелитополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщила мэрия города.

В ведомстве уточнили, что в результате детонации никто не пострадал. Здание получило незначительные повреждения. Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место прибыли оперативные и экстренные службы.

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Это уже второй взрыв в Мелитополе, который прогремел в четверг, 27 апреля. Ранее взрывное устройство сработало ранним утром. Его также заложили около подъезда жилого дома. Ранения получили два сотрудника полиции, которых срочно госпитализировали в больницу. Но одного правоохранителя врачи спасти не смогли.

Член военно-гражданской администрации Запорожской области и глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что погибшему полицейскому было 42 года. в В последнее время страж порядка регулярно получал угрозы от украинских силовиков.