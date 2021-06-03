Один человек погиб при взрыве на золотодобывающей шахте в Бурятии. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Самопроизвольная детонация взрывчатки произошла на руднике „Владимирский“. Погиб рабочий», — сказал источник агентству.

Рудник расположен в Окинском районе Бурятии. Лицензией на его разработку владеет ООО «Рифей».

Около 10 человек выбрались из шахты самостоятельно. Они находятся под наблюдением медиков. По предварительным данным, угрозы их здоровью нет.

Источник ТАСС сообщил, что при взрыве на золотодобывающей шахте в Бурятии были эвакуировано семь человек. Взрыв произошел в штольне № 1. В экстренных службах отметили, что всего в штольне находились восемь человек, один из них погиб, остальные сами выбрались из шахты.

На месте происшествия работают горноспасатели.

В начале января произошел выброс метана на угольной шахте имени С. Д. Тихова в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области. Из-за этого обрушилась горная порода в забое, что стало причиной гибели троих рабочих.