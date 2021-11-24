Пять человек пострадали при взрыве на целлюлозно-бумажном комбинате в Усть-Илимске в Иркутской области. По данным источника «Интерфакса», ЧП произошло во время работы с кислородом.

«Взрыв раздался во время проведения плановой диагностики кислородной магистрали», — приводит агентство слова собеседника.

По данным источника телеканала РЕН ТВ, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а взорвавшийся кислород находился в баллоне. В экстренных службах региона во время разговора с ТАСС уточнили, что во время ремонта произошла разгерметизация газовой магистрали. Более подробной информации пока нет.

В ноябре мощный взрыв прогремел на складе на территории металлургического завода НЛМК в Липецке. Тяжелые травмы получила одна сотрудница предприятия.