01 февраля 2021, 09:47
Взрыв прогремел на станции техобслуживания на Алтае
На станции техобслуживания в городе Камень-на-Оби (Алтайский край) взорвался отопительный котел. Взрыв полностью разрушил СТО и спровоцировал пожар. Об этом сообщил портал «Каменские известия».
По данным портала, взрыв произошел в ночь на 1 февраля. О ЧП рассказали жители дома, который находится рядом с СТО. Под руинами рухнувшего здания нашли два автомобиля. Смежный с СТО дом не получил повреждений, жить там можно, но сама станция технического обслуживания практически полностью уничтожена взрывом.
В каменской пожарной части рассказали, что, по предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность печного отопления, которая и спровоцировала взрыв котла. На месте работают дознаватели. Информации о пострадавших нет.