Взрыв прогремел на станции техобслуживания на Алтае

По данным портала, взрыв произошел в ночь на 1 февраля. О ЧП рассказали жители дома, который находится рядом с СТО. Под руинами рухнувшего здания нашли два автомобиля. Смежный с СТО дом не получил повреждений, жить там можно, но сама станция технического обслуживания практически полностью уничтожена взрывом.

В каменской пожарной части рассказали, что, по предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность печного отопления, которая и спровоцировала взрыв котла. На месте работают дознаватели. Информации о пострадавших нет.